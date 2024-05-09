وذكرت وكالة رويترز أن بوتين وخلال الاحتفال بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية الخميس، قال إن ما وصفها بالنخب الغربية المتغطرسة نسيت الدور الحاسم للاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية، واتهم الغرب بتأجيج الصراعات حول العالم.

وأكد بوتين في الساحة الحمراء بموسكو أن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع وقوع صدام عالمي، لكن في الوقت نفسه، لن نسمح لأحد بتهديدنا، قواتنا في حالة تأهب للقتال دائما".

وتابع بوتين: "يريد الغرب نسيان دروس الحرب العالمية الثانية". مضيفا أن "روسيا تكرم جميع الحلفاء الذين شاركوا في هزيمة ألمانيا النازية".

وفي عرض عسكري قصير يشير إلى حالة التعبئة المصاحبة للحرب، عرضت روسيا دبابة واحدة فقط من طراز تي-34، وحلقت مقاتلات فوقها ورسمت بالدخان الألوان الثلاثة للعلم الروسي.

وتضمن العرض أيضا الصاروخ الاستراتيجي الروسي العابر للقارات يارس، والذي قال مذيع تلفزيوني إن "قدرته مضمونة على ضرب أي هدف في أي نقطة من العالم".

وحضر العرض زعماء دول بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكوبا ولاوس وغينيا بيساو.