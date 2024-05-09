وقالت الإذاعة إن أيرلندا وإسبانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قد تعترف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو الجاري.

وأضافت أن الاتصالات بين مسؤولي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تكثفت مؤخرا، بهدف اعتراف الدول بشكل مشترك بالدولة الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن "تاريخ 21 مايو قيد النظر والدراسة".

وفي بيان تم توقيعه بشكل مشترك في 22 مارس، قال رؤساء وزراء الدول المذكورة سلفا إنهم ناقشوا "استعدادهم للاعتراف بفلسطين"، مؤكدين "أننا سنفعل ذلك عندما نتمكن من تقديم مساهمة إيجابية وتكون الظروف مناسبة".

والإثنين الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الأيرلندية: "يستمر عملنا معا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين. الاعتراف الرسمي جزء مهم من الاعتراف بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تعيش دولة فلسطين ودولة إسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

كما ذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبل أيام، إن "إسبانيا ملتزمة علنا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت، عندما تكون الظروف مناسبة وبطريقة يكون لها أكبر تأثير إيجابي على عملية السلام".