ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الخميس، عن خرازي قوله: "لم نتخذ بعد قرارا بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهددا، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية".

وأضاف أن طهران لمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة.

وحرم المرشد الإيراني علي خامنئي صنع أسلحة نووية في فتوى في مطلع الألفية، وأكد موقفه مجددا في 2019 بالقول: "صنع وتخزين قنابل نووية خطأ واستخدامها محرم. ورغم أن لدينا تكنولوجيا نووية فإن إيران عزفت عن ذلك تماما".

لكن وزير الاستخبارات الإيراني قال في 2021 إن الضغط الغربي "قد يدفع طهران إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية".

وقال خرازي: "في حال شن النظام الصهيوني (إسرائيل) هجوما على منشآتنا النووية، فإن ردعنا سيتغير".

وفي أبريل الماضي، بلغ التوتر بين إيران وإسرائيل ذروته، إذ أطلقت إيران نحو 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل ردا على هجوم يشتبه في أن إسرائيل شنته على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.