وبحسب موقع أكسيوس فإن الاستطلاع الذي أجراه جينيريشن لاب "مختبر الجيل" ونشر الثلاثاء، يشير إلى أن الحرب والاحتجاجات المصاحبة لها قد لا تضر بآفاق انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، بين الناخبين الشباب بقدر ما كان يعتقد سابقًا.

الاستطلاع شمل 1250 طالبا، وكشف عن مشاركة 8 بالمئة فقط من طلاب الجامعات في الاحتجاجات سواء مناصروا غزة أو حتى إسرائيل.

الشرق الأوسط الأقل أهمية

وصنف الطلاب الصراع في الشرق الأوسط باعتباره القضية الأقل أهمية التي تواجههم من بين تسعة خيارات.

لقد جاءت الحرب في غزة بعد إصلاح الرعاية الصحية، والعدالة العرقية والحقوق المدنية، والعدالة الاقتصادية والفرص، وتمويل التعليم والوصول إليه، وتغير المناخ.

وأوضح الاستطلاع أن قرابة 34 بالمئة من المشاركين يلقون اللوم على حماس، و19 بالمئة يلقون اللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و12 بالمئة يلقون اللوم على الشعب الإسرائيلي و12 بالمئة يلقون اللوم على الرئيس الأميركي جو بايدن.

أساليب الاحتجاج

ويؤيد 81 بالمئة من الطلاب محاسبة المتظاهرين، ويتفقون مع فكرة أن أولئك الذين دمروا الممتلكات أو خربوا المباني أو احتلوها بشكل غير قانوني يجب أن يتحملوا المسؤولية من قبل جامعاتهم، وفقًا للاستطلاع.

وقالت الأغلبية أيضًا إنهم يعارضون أساليب الاحتجاج، حيث يرى 67 بالمئة أن احتلال مباني الحرم الجامعي أمر غير مقبول، ويقول 58 بالمئة إنه من غير المقبول رفض أمر الجامعة بالتفرق.

وقال 90 بالمئة آخرون إن منع الطلاب المؤيدين لإسرائيل من دخول أجزاء من الحرم الجامعي أمر غير مقبول.

والمفارقة أن الطلاب لا يزالون أكثر ميلاً إلى القول بأنهم يدعمون المعسكرات المؤيدة للفلسطينيين بدلاً من معارضتها.

وأوضح 45 بالمئة أنهم يؤيدون المعسكرات المساندة لفلسطين بقوة أو قليلاً، بينما 30 بالمئة محايدين، و24 بالمئة عارضوا ذلك بشدة أو قليلاً.

وتم القبض على أكثر من 2000 شخص في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وقد قوبلت المظاهرات الطلابية التي تشمل المعسكرات داخل الحرم الجامعي والاستيلاء على المباني بالإيقاف والطرد والاعتقالات واستخدام الشرطة وإلغاء مراسم التخرج.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة 58 بالمئة من الذين شاركوا أو فضلوا الاحتجاجات ضد إسرائيل قالوا إنهم لن يفكروا في تكوين صداقات مع شخص شارك في مسيرة من أجل إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قال 64 بالمئة ممن شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لإسرائيل إنهم سيظلون أصدقاء لشخص شارك في مسيرة ضد إسرائيل.

وأجريت هذه الدراسة في الفترة من 3 إلى 6 مايو على عينة تمثيلية مكونة من 1250 طالبًا على مستوى الدولة من كليات مدتها سنتان و4 سنوات حيث يقوم معمل الجيل "جينيريشن لاب" بإجراء الاستطلاع باستخدام عينة ديموغرافية لتمثل طلاب الجامعات في كليات المجتمع والكليات التقنية والمدارس التجارية والمؤسسات العامة والخاصة ذات الأربع سنوات.