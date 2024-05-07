وأدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، في الكرملين اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات.

وأظهر مقطع جرى تداوله على منصة تويتر، نجم هوليود السابق الذي أصبح مدافعاً شرساً عن بوتين في السنوات الأخيرة، في قدمة الحفل.

وخلال المقطع المتداول، بدا الممثل الهوليودي السابق وكأنما يستقبل ضيوف حفل التنصيب.

وفي عام 2016، حصل سيغال على جواز سفر روسي تسلمه من بوتين، مع احتفاظه بجنسيته الأميركية. وهو يقيم مذاك في روسيا، وانضم في عام 2021 إلى حزب قومي.

وفي أغسطس الماضي، سافر سيغال إلى شرق أوكرانيا للقاء زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك، دينيس بوشلين، وعرض دعمه.

ثم زار سجن أولينيفكا، بالقرب من دونيتسك، حيث قُتل عشرات السجناء الأوكرانيين في انفجار استهدفه خلال الصيف الفائت.

كذلك سجل سيغال، بمناسبة عيد ميلاد بوتين السبعين في أكتوبر، شريط فيديو لدعم الرئيس الروسي الذي وصفه بأنه "أحد أعظم القادة في العالم".

واختارت وزارة الخارجية الروسية سيغال في عام 2018 ليكون مبعوثا إنسانيا لها إلى الولايات المتحدة واليابان.