وقال بوتين "أقسم (..) بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال"، مؤكدا أن قيادة روسيا "واجب مقدس".

وفي شأن ذي صلة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين قد يعلن في وقت لاحق من الثلاثاء عن مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وبموجب الدستور، يجب أن تستقيل الحكومة في بداية الولاية الرئاسية الجديدة، مما يتيح للرئيس أن يقدم للبرلمان مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.

ومن المحتمل أن يقرر بوتين إعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي ميخائيل ميشوستين للمنصب.