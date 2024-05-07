ففي موسكو، من المنتظر أن يؤدي فلاديمير بوتين، الذي أعيد انتخابه في مارس الماضي، اليمين الدستورية رئيسا لروسيا لخامس مرة، حيث سيقام حفل التنصيب وأداء القسم في مقر الرئاسة "الكرملين".

وسبق أن أدى بوتين، البالغ من العمر71 عاما، اليمين الدستورية 4 مرات في أعوام 2000 و2004 و2012 و2018.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن حفل التنصيب اليوم سيتم وفقا للبروتوكول المعتمد بالفعل، ولكن مع "فروق معينة"، من دون أن يكشف عن أي منها.

وفقا للسيناريو التقليدي:

يتوجه الرئيس إلى الحفل من مكتبه إلى قصر الكرملين الكبير.

يمر عبر الشرفة الحمراء للقصر إلى ساحة الكاتدرائية.

يستعرض القائد الأعلى للقوات المسلحة مرور الفوج الرئاسي.

ولحظة وصوله إلى القصر، يجب أن يكون كل شيء جاهزا، حيث يكون الضيوف قد حضورا، ومن ثم يحضر عناصر حرس الشرف العلم الوطني لروسيا وراية رئيس روسيا الاتحادية، ثم شعار رئيس الدولة ونسخة الدستور التي سيضع بوتين يده عليها أثناء أداء القسم.

وتضم قائمة الضيوف في الكرملين: ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية: حكومة روسيا، ومجلس الاتحاد، ومجلس الدوما، والإدارة الرئاسية، وحكام الكيانات الفيدرالية وممثلي الديانات الرئيسية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والكثير من الشخصيات العامة وكذلك العديد من الصحفيين وغيرهم.

وفي عام 2018، استغرقت فعالية التنصيب حوالي 48 دقيقة، بما في ذلك استعراض الفوج الرئاسي.

الرئيس فلاديمير بوتين:

من مواليد لينينغراد في 7 أكتوبر عام 1952.

خريج كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية (بطرسبورغ الآن).

خريج أكاديمية الاستخبارات الخارجية.

خدم في أجهزة أمن الدولة، وعمل في إدارة بطرسبورغ، وانتقل للعمل في موسكو في عام 1996.

شغل بوتين مرتين (في النصف الثاني من عام 1999 وفي الفترة 2008-2012) منصب رئيس وزراء روسيا.

واشنطن لن تحضر حفل أداء بوتين اليمين الدستورية

في واشنطن، أعلنت الولايات المتّحدة، أمس الإثنين، أنّها لن ترسل أيّ ممثّل عنها لحضور حفل أداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء اليمين الدستورية رئيساً لولاية خامسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "لن يكون لدينا ممثّل في حفل تنصيبه"، بحسب فرانس برس.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت مقاطعة الولايات المتّحدة لهذا الحفل تعني أنّها تعتبر بوتين رئيساً غير شرعي، قال ميلر "بالتأكيد لم نعتبر هذه الانتخابات حرّة ونزيهة، لكنّه رئيس روسيا، وسيظلّ كذلك".