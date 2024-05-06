وقالت الجامعة في بيان "لقد قررنا أن نجعل محور أنشطة التخرج لدينا هو.. تكريم الطلاب فرادى بجانب زملائهم بدلا من الاحتفال على مستوى الجامعة المقرر إجراؤه في 15 مايو"، وفقا لرويترز.

وفي إشارة إلى أن الأسابيع القليلة الماضية كانت "صعبة للغاية" على المجتمع، قالت جامعة كولومبيا في إعلانها إنها اتخذت القرار بعد مناقشات مع الطلاب.

وقال المسؤولون: "أكد طلابنا أن هذه الاحتفالات الجامعية على نطاق أصغر لها معنى أكبر بالنسبة لهم ولأسرهم.. وإنهم حريصون على عبور خشبة المسرح للتصفيق والفخر العائلي والاستماع إلى المتحدثين الضيوف المدعوين من كليتهم"، بحسب الأسوشيتد برس.

وقال المسؤولون إن معظم الاحتفالات التي كان من المقرر إجراؤها في الحديقة الجنوبية للحرم الجامعي الرئيسي، حيث تم إزالة المعسكرات الأسبوع الماضي، ستقام على بعد حوالي 8 كيلومترات شمالًا في مجمع كولومبيا الرياضي.

وكانت كولومبيا قد ألغت بالفعل الفصول الدراسية الشخصية، وتم القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين كانوا قد اعتصموا في منطقة كولومبيا الخضراء الشهر الماضي، وظهرت مخيمات مماثلة في جامعات في جميع أنحاء البلاد حيث كانت الجامعات تكافح من أجل رسم الخط الفاصل بين السماح بحرية التعبير مع الحفاظ على حرم جامعي من وشامل.

وألغت جامعة جنوب كاليفورنيا في وقت سابق حفل التخرج الرئيسي بينما سمحت بمواصلة أنشطة التخرج الأخرى. ترك طلاب معسكرهم في جامعة جنوب كاليفورنيا في وقت مبكر الأحد بعد أن حاصرتهم الشرطة وهددتهم بالاعتقال.

وتنبع الاحتجاجات من عنف الهجوم الإسرائيلي على غزة في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس، وشنت هجوما على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 34500 فلسطيني، حوالي ثلثيهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

ودمرت الضربات الإسرائيلية القطاع وشردت معظم سكانه.