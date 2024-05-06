وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن جنودها "حرروا" قرية سولوفيوفي القريبة من أوتشيرتين التي كانت قد أعلنت السيطرة عليها الأحد في دونيتسك، وقرية كوتلياريفكا في مقاطعة خاركيف.

وقالت الوزارة إن الخسائر الأوكرانية بلغت خلال اليوم الماضي نحو 965 جنديا، بالإضافة إلى دبابتين، إحداهما من طراز "ليوبارد" الألمانية، ومعدات أخرى.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها حسنت مواقعها في دونيتسك ولوغانسك، وأصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في زابوريجيا وخيرسون.

وقالت إن القوات الروسية دمرت مؤسستين لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية، وإصابة قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، وأسقطت طائرة "سو-27" أوكرانية و23 طائرة مسيرة، كما اعترضت 7 قذائف من أنظمة "هيمارس" أميركية الصنع.

وأضافت أن قوات أسطول البحر الأسود دمرت 5 زوارق مسيرة أوكرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم.