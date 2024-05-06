وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة لا تكترث بمن سيقود أوكرانيا طالما أنه قادر على مواصلة الصراع المسلح مع روسيا.

وأشارت الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن واشنطن وبروكسل تسجلان استياء المواطنين الأوكرانيين من إطالة أمد الصراع مع روسيا فضلا عن تزايد مستويات عدم الثقة بالدولة.

كذلك قالت إن زيلينسكي يخسر معركة "كسب عقول وقلوب الأوكرانيين"، وسيفقد شرعيته تماما بعد العشرين من مايو الجاري.

ونوهت الوكالة إلى حالات الفرار من الخدمة والاستسلام الطوعي تتزايد في صفوف القوات الأوكرانية.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أعرب في وقت سابق عن اعتقاده بأن الغرب قرر القضاء على زيلينسكي.

وتطرق في تصريح على منصة تلغرام إلى حادثة اعتقال شخص في بولندا يشتبه بمحاولته تسريب معلومات يمكن استخدامها في اغتيال زيلينسكي.

وادعى ميدفيديف أن ثمة أسباباً تجعل زيلينسكي في "حالة من الذعر"، وأسباباً أخرى لإمكانية اغتياله في بولندا.

وقال بهذا الخصوص: "قد يكون هذا أول دليل على أن الغرب قد قرر القضاء عليه".