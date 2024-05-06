ووفقا لتقارير إعلامية روسية، فقد ذكرت سلطات بيلغورود أن طائرات مسيرة هاجمت مركبات في منطقة بوريسوفسكي، وأدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 33 شخصا.

وأفاد موقع روسيا اليوم، بأن الحادث في منطقة بوريسوفسكي بالمقاطعة، حيث هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية سيارتين تقلان عمال مزرعة تابعة لشركة "أغرو-بيلوغوريه"، حسبما ذكر رئيس إدارة المنطقة فلاديمير بيريفرزيف.

وأوضح حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" أن حافلتي ركاب صغيرتين من نوع "غزال" كانتا تقلان موظفين في الشركة إلى مكان العمل، إضافة إلى سيارة ركاب أخرى، تعرضت أثناء سيرها في طريق لهجوم من طائرات مسيرة انتحارية تابعة للقوات الأوكرانية، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص على الفور متأثرين بجراحهم.

وأشار غلادكوف إلى أنه حسب المعلومات الأولية، أصيب أكثر من 30 شخصا، بينهم طفلان بجروح سطحية، مضيفا أن هناك رجلا في حالة خطيرة بعد إصابته بجرح نافذ في البطن، يخضع حاليا لعملية جراحية.

وذكر الحاكم أنه تم نقل المتضررين الآخرين الذين أصيبوا بشظايا بجروح متفاوتة الخطورة، إلى المؤسسات الطبية حيث يتلقون كل المساعدة والرعاية اللازمة.

القوات الروسية تستهدف شبكة الطاقة في سومي

من ناحية ثانية، أفاد ما يوصف بـ"منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف"، سيرغي ليبيدييف، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية، نفذت الليلة الماضية، ضربات في مدينة سومي على نظام الطاقة في المدينة ومستودعات للذخيرة بالقرب من معهد أبحاث مرتبط بالإنتاج الكيميائي.

وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "خلال الليل في مدينة سومي، تم تنفيذ هجوم على منشأة للطاقة ومستودع للذخيرة... في الساعة 01:40 في مدينة سومي، كان هناك انفجار قوي في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، والانفجارات كانت في اتجاه معهد أبحاث يتعلق بالإنتاج الكيميائي".

ووفقا له، في مرافق الإنتاج هذه، كان يتم تحميل صواريخ لقاذفات الصواريخ المتعددة المهام في مخابئ تحت الأرض، ووفقا له فإن الصواريخ المعدة للتحميل أصيبت بطائرة مسيرة.

وأوضح أنه وفي الليل أيضا تم الإبلاغ عن مشاكل في إمدادات الكهرباء في مقاطعة خاركيف، "يربط السكان هذا الأمر بالضربة على مجمع الطاقة في سومي.. في الوقت الحالي لا توجد كهرباء في سومي ومعظم أنحاء خاركوف".

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد وفجر اليوم الاثنين، عن سلسلة انفجارات في مدينة سومي، انقطعت على إثرها الكهرباء في المركز الإقليمي وعدد من المدن الأخرى، وأكدت السلطات المحلية استهداف مرافق البنية التحتية للطاقة.