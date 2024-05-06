وقال الزعيم الكوري الشمالي، مخاطبا مسؤولي أجهزته الأمنية "كونوا شفرات حادة تجتث بحزم"! بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

جاء ذلك خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر الوطني لرؤساء فروع مراكز الأمن العام يوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ونقلت الوكالة في نشرة باللغة الإنجليزية عن كيم قوله "عندما تصبح جميع مراكز الأمن العام الفرعية في البلاد.. حصنا يدافع بقوة عن الوحدة ذات التوجه الواحد.. فإن قضيتنا المتمثلة في بناء مجتمع مثالي للشعب ستتقدم بشكل أكثر ديناميكية".

ودعا كيم جونغ أون أيضا إلى التمسك بالمبادئ الثورية والطبقية في حين يصبحون "شفرات حادة تكافح بحزم ضد جميع العناصر التي تتعدى على الدولة الاشتراكية"، حسبما جاء في البيان.

جاءت جلسة التصوير بعد أن عقدت كوريا الشمالية اجتماعا للمسؤولين الأمنيين لأول مرة منذ 12 عاما في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو في بيونغ يانغ، وفقا ليونهاب.

وتعتبر مراكز الأمن العام التابعة لكوريا الشمالية من المنظمات ذات المستوى الأدنى التابعة لوزارة الأمن العام وهي مكلفة بالحفاظ على السلامة العامة وحماية حياة الناس ولكن من المعروف أنها تقوم بمراقبة الأنشطة المناهضة للنظام.

واعتمدت كوريا الشمالية قوانين تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون صدر في عام 2020 "لرفض الأيديولوجية والثقافة الرجعية" وآخر تم اعتماده في عام 2023 لحماية لهجة وثقافة بيونغ يانغ.

ويدعو قانون مناهضة الأيديولوجية الرجعية إلى الحكم على الأشخاص الذين يجلبون ويوزعون الثقافة والمعلومات الخارجية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مع الأشغال الشاقة.