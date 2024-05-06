وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليجرام إن ستة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل على منطقة أوسنوفيانسكي في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

وقال ممثلو الادعاء في منطقة خاركيف إن 15 آخرين أصيبوا في قصف جوي في وقت لاحق من الأحد على وسط المدينة.

وصمدت خاركيف أمام هجوم روسي استمر لأسابيع في أوائل الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، وكانت هدفا متكررا للهجمات في الأسابيع القليلة الماضية.

وتقول روسيا إنها لا تستهدف مواقع مدنية، لكن الهجمات أصابت مباني سكنية ومدارس ومؤسسات طبية.

وقال سينيهوبوف إن امرأة تبلغ من العمر 88 عاما قتلت في قصف على قرية موناتشينيفكا شرق خاركيف. وانتُشلت جثة المرأة من تحت أنقاض منزل.