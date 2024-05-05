وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ثمانية صواريخ وما يقرب من 70 قنبلة جوية على الخطوط الأمامية خلال أوقات النهار، وذلك بعد أن أسقطت القوات الجوية الأوكرانية 13 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" استهدفت منطقتي خاركيف ودنيبرو خلال الليل.

وأضاف زيلينسكي أن موسكو لا ترغب في إحلال السلام و"يتعين إجبار روسيا على ترك أوكرانيا وشأنها فحسب".

وتابع قائلا إن قمة السلام العالمية التي ستعقد في سويسرا في يونيو المقبل بدون مشاركة روسيا "يجب أن تنجح".

وذكر أن اللواء الميكانيكي 110 الأوكراني أسقط مقاتلة روسية من طراز سو-25 فوق منطقة دونيتسك الشرقية، وهي واحدة من أربع مناطق أوكرانية تقول روسيا إنها ضمتها.

وبحسب أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف فإن القصف الروسي تسبب في مقتل رجل يبلغ من العمر 49 عاما في شارع قريب من منزله ببلدة سلوبوجانسكي.

كما كتب على تطبيق تليغرام أن مسنة تبلغ من العمر 82 عاما قتلت وأصيب رجلان في قصف خلال الليل بمدينة خاركيف.

وأشار إلى أن هجوما صاروخيا روسيا أدى إلى نشوب حريق في مبنى تجاري بمنطقة صناعية في مدينة خاركيف، مما تسبب في إصابة ستة موظفين.

وفي الجنوب، قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في المدينة جراء هجوم صاروخي.

ووفق قائد بالقوات الجوية الأوكرانية فإن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الطائرات الروسية المسيرة وعددها 13 خلال الليل، لكن سينيهوبوف قال إن الحطام المتساقط أدى إلى إصابة أربعة أشخاص ونشوب حريق في مبنى إداري.

وأفاد سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبرو بتروفسك الصناعية إن قصفا أدى إلى إصابة امرأة (57 عاما) وألحق أضرارا بالبنية التحتية في نيكوبول، بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، مضيفا أن شخصين أصيبا في هجوم آخر الليلة الماضية.