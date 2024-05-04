وأفاد مكتب شرطة بورتلاند في بيان بأن الرجل نُقل إلى المستشفى تحت ملاحظة الشرطة، بينما لم يتم الكشف عن اسمه.

وصرخ المحتجون بينما كانت السيارة تتسارع نحو الحشد، وسرعان ما اقترب المتظاهرون من السيارة وبدأوا في الطرق عليها، إلا أن السائق هرب بسرعة وهو يرش الرذاذ على من حاول الإمساك به.

وأثارت أزمة غزة مظاهرات رافضة للحرب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، أبرز حلفاء إسرائيل، حيث انطلقت قبل أسابيع احتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية ترفض الحرب وتطالب بوقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي لزم الصمت طويلا حيال هذه التحركات، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، إن "لا مكان" لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "ليست أمة تسكت الناس".