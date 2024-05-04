وأتى قرار الجامعة بعد ضغوط من المتظاهرين المؤيدين لغزة، في خضم الاحتجاجات التي تجتاح جامعات أميركية للمطالبة بوقف الحرب في غزة وسحب الاستثمارات من إسرائيل.

وطالب المتظاهرون بحذف كلمة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد من الحفل المقبل، بسبب دورها في استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرارات الأمم المتحدة المتعددة لوقف إطلاق النار في غزة.

وعمت احتجاجات طلابية بسبب حرب غزة أنحاء الولايات المتحدة على مدار الأسابيع الماضية، وأزالت الشرطة عددا من المخيمات، وأحيانا ما كانت تفعل ذلك بعد مواجهات بين محتجين وآخرين مناهضين لهم.

وأزيلت خيام محتجين آخرين بعد موافقة جامعات على مطالب المحتجين، فيما تتواصل بعض الاحتجاجات.

وأصدر الطلاب في الجامعات التي اندلعت بها الاحتجاجات دعوات لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من شركات توريد الأسلحة وغيرها من الشركات المستفيدة من الحرب.

كما طالبوا بالتراجع عن الإجراءات التأديبية أو قرارات الطرد، التي اتخذت بحق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بسبب الاحتجاج.