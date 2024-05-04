ونفذت السلطات الأميركية ما يزيد عن 2300 عملية اعتقال في 44 حرما جامعيا في أنحاء البلاد منذ 17 أبريل.

ما هي الجامعات التي توقفت المظاهرات المناهضة للحرب بغزة فيها؟

• بحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي فإن اتفاقيات أجرتها جامعات براون ونورث وسترن وراتغرز ومينيسوتا، مع المتظاهرين، جعلتهم يزيلون خيام اعتصامهم التي نصبوها.

• تضمنت الاتفاقات التزام الجامعات بمراجعة استثماراتها في إسرائيل على الأقل، والاستماع إلى دعوات لوقف التعاملات التجارية مع حليفة الولايات المتحدة.

• وعدت جامعة نورث وسترن بالمزيد من الشفافية بشأن استثماراتها في إسرائيل.

• من المقرر أن يجري مجلس إدارة جامعة براون تصويتا على مقترح سحب الاستثمارات في الخريف القادم.

• قالت جامعة راتغرز إنها ستراجع مطالب المتظاهرين.

• تتضمن اثنتان من الاتفاقيات – مع جامعتي نورث وسترن وراتغرز – منحا دراسية أو مساعدات للطلاب الفلسطينيين.

• جامعة راتغرز قالت إنها ستوسع العلاقة القائمة مع إحدى الجامعات في الضفة الغربية.

• من جانبها قالت جامعة مينيسوتا للمتظاهرين إنها يمكن أن تدرس إمكانية التعاون مع جامعة فلسطينية.

• توفر الاتفاقيات مستوى معينا من العفو للطلاب المشاركين في التظاهرات والاعتصامات.

• جامعتا براون وراتغرز أكدتا أنهما لن تقدما على "الانتقام من المتظاهرين".

• طلبت جامعة مينيسوتا من الشرطة "عدم اعتقال أو اتهام أي شخص بناء على أحداث الأيام القليلة الماضية".

• وافقت جامعة مينيسوتا على إبقاء خيمة واحدة ليستخدمها الطلاب المحتجون إذا امتثلوا للاتفاق.

ويمثل التوصل الى اتفاقيات خاصة بمناقشة سحب الاستثمارات في إسرائيل خطوة كبيرة في قضية مثيرة للجدل منذ سنوات.

ووصفت إسرائيل الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، ويقول منتقدو إسرائيل إنها تستخدم هذه المزاعم لإسكات المعارضة.