وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن الصليب الأحمر الكيني أنه نقل عدة أشخاص إلى منشأة صحية في ماي ماهيو بعد فيضانات مفاجئة.

وارتفع بذلك عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كينيا منذ الشهر الماضي إلى نحو 140 شخصا.

وأظهرت بيانات حكومية أن 103 أشخاص لقوا حتفهم ونزح أكثر من 185 ألف حتى الإثنين ،قبل واقعة انهيار السد في ماي ماهيو.

وقتل عشرات آخرون ونزح مئات الآلاف بعد هطول أمطار غزيرة على بلدان أخرى في منطقة شرق إفريقيا، بما في ذلك تنزانيا وبوروندي.

وتعرضت منطقة شرق إفريقيا لفيضانات غير مسبوقة خلال موسم الأمطار الماضي، أواخر عام 2023، ويقول خبراء إن تغير المناخ يتسبب في المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة الشديدة والمتكررة.