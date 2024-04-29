ويدعو الطلاب إلى وقف إطلاق النار في غزة، ويطالبون الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش وإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وشدّد البيت الأبيض على وجوب أن تحافظ الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها جامعات أميركية منذ أسابيع على الطابع السلمي، وذلك عقب اعتقال الشرطة عشرات الأشخاص في أربع جامعات منفصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في تصريحات لشبكة، آيه بي سي، إن الإدارة الأميركية تدين لغة معاداة السامية وخطابات الكراهية والتهديدات بالعنف.

وأشار الخبير الاستراتيجي الديمقراطي إليس هينيكان خلال حديثه لـ"أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية" إلى تعمد بعض المحتجين استخدام الشعارات الداعية للكراهية، وأن مثل هذه الشعارات تعد أمورا عادية خلال الاحتجاجات.

لا يجب التعامل مع شباب في سن التاسعة عشر بجدية كبيرة.

لا علاقة لهذه الاحتجاجات بالحملات الانتخابية الرئاسية.

وجود فجوة بين جيلين في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمسألة بالشرق الأوسط.

يدعم كبار السن في الولايات المتحدة إسرائيل في حين لا يحظون إلا بالانتقاد من قبل الشباب بسبب التغير في المواقف عبر الأزمنة.

يتذكر كبار السن الهولوكوست ونهوض العالم لمساعدة إسرائيل لبناء دولتها في حين يفكر الشباب بطريقة أخرى مخالفة لكبار السن.

من جهتها، تشير الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية والمستشارة السابقة في البيت الأبيض ميندي والكر خلال مداخلتها إلى حرية التعبير داخل الولايات المتحدة التي تستوجب وجود تنظيم من قبل الحكومة وأصحاب المؤسسات الجامعية.