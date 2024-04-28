وقال فيتالي كيم حاكم ميكولاييف عبر تطبيق تلغرام "هاجم العدو المدينة بطائرة مسيرة من طراز شاهد-131/136".

وأضاف "نتيجة لذلك تعرض مبنى في الفندق لأضرار جسيمة واندلع حريق تم إخماده سريعا.. دون سقوط قتلى أو مصابين".

وقال كيم وخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن الهجوم الروسي تسبب أيضا في تحطيم نوافذ في فندق قريب وإن البنية التحتية للتدفئة تضررت.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مقاتلين روس غير حكوميين في المنطقة القول إن القوات الروسية قصفت ساحة لبناء السفن وفندقا في ميكولاييف حيث يقيم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية ويقاتلون في أوكرانيا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وقال سلاح الجو الأوكراني أيضا اليوم الأحد عبر حسابه على تلغرام إن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق ميكولاييف دون تقديم تفاصيل.

وأضاف أنه دمر أيضا 4 طائرات مسيرة أخرى أطلقتها روسيا فوق المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقتي فينيتسا وكيروفوهراد بوسط البلاد وفوق منطقة خميلنيتسكي في الغرب.