وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق تلغرام أنه جرى تدمير 9 طائرات مسيرة فوق منطقة بريانسك و3 فوق منطقة كورسك واثنتين فوق منطقة بلغورود و3 فوق منطقة كالوجا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع إعلانها "إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 5 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وبعدها بوقت قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية "إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".