وأفادت الخارجية الإيرانية، السبت، بأن أمير عبد اللهيان أبلغ الوزير البرتغالي في اتصال هاتفي "نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة".

وكانت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني قد احتجزت في 13 أبريل سفينة حاويات تحمل اسم "ام سي اس اريز" (MCS Aries) "مرتبطة" باسرائيل قرب مضيق هرمز، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.

وكانت السفينة المحتجزة تقل طاقما من 25 فردا، كما ذكرت الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها "ميديتيرنيان شيبينغ كومباني" (ام اس سي).

وكانت الخارجية الهندية أعلنت في 18 أبريل أن إيران أطلقت سراح أحد أفراد الطاقم من الهنود وأتاحت التواصل الدبلوماسي مع 16 هنديا آخرين، مؤكدة أنهم "بخير".

وتقول طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية أن السفينة احتجزت "بسبب انتهاكها قواعد الشحن الدولية وعدم الرد بشكل مناسب على الجهات الإيرانية المعنية"، وأنه "بناء على المعلومات (...) السفينة المحتجزة تابعة للكيان الصهيوني".