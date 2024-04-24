وكان مجلس النواب أقر حزمة المساعدات في شكل 4 مشاريع قوانين منفصلة، السبت، وهو تشريع سينتقل إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه.

وتبلغ المساعدات المقدمة لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيط الهادئ والهندي نحو 95 مليار دولار، بلغ نصيب إسرائيل منها أكثر من الربع.

أما تفاصيل المساعدات الأميركية لإسرائيل فهي كالتالي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية:

إجمالي المساعدات الأمريكية لإسرائيل 26.4 مليار دولار.

4 مليارات تذهب إلى نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، وكذلك "مقلاع داوود".

1.2 مليار دولار إلى نظام الدفاع "الشعاع الحديدي" الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل.

3.5 مليار دولار لشراء أسلحة متقدمة وعناصر أخرى ضمن برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

9.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء في حالات الطوارئ والمأوى والخدمات الأساسية.

وبالمقارنة، كان مشروع قانون مجلس الشيوخ السابق سيوفر 14.1 مليار دولار مساعدة لإسرائيل، بما في ذلك أموال لأنظمة الدفاع الصاروخي والتمويل العسكري الأجنبي لمساعدة إسرائيل على ما وصف بأنه "إعادة إرساء الأمن الإقليمي والردع"، و9.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية.