وكانت المنطقة مركز زلزال بقوة 7.4 درجة وقع في الثالث من أبريل، مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.

بحسب وكالة "فرانس برس"، ضرب الزلزال القوي الأول الذي وقع يوم الاثنين بقوة 5.5 درجة تايوان حوالي الساعة 5.08 مساء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه.

وأعقبتها سلسلة من الهزات الارتدادية والزلازل، كان أشدها وقعا حوالي الساعة 10.15 مساء،

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن الزلزال بقوة 5.9 درجة.