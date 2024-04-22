وهطلت أمطار غزيرة على مقاطعة قوانغدونغ بجنوب البلاد في الأيّام الماضية، ما أدّى لارتفاع منسوب الأنهر وأثار مخاوف من فيضانات .

ووثقت فيديوهات تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، وهي تظهر سيول قوية جارفة قيل إنها في جنوب الصين وهي تجرف السيارات وتغمر المناز والطرقات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن قسم إدارة الكوارث المحلّيّ إنّ "ما مجموعه 11 شخصًا فقدوا بعد الهطول المتواصل للأمطار في أنحاء مختلفة" من قوانغدونغ.

وأشارت إلى أنّه تمّ إجلاء أكثر من 53 ألف شخص في المقاطعة ونقلهم إلى أماكن أخرى، منهم أكثر من 45 ألفًا من مدينة تشينغيوان الواقعة على ضفّتي نهر بي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوّيّة استمرار الظروف المناخيّة السيّئة الإثنين، وحصول "عواصف رعديّة ورياح عاتية في المياه الساحليّة لقوانغدونغ" بما قد يؤثّر على مدن كبرى مثل هونغ كونغ وشينزن، على أن تواجه مقاطعات مجاورة مثل فوجيان وقويتشو وقوانغشي "تساقط أمطار غزيرة على المدى القصير".