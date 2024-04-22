ويأتي إبلاغ فوكس بأنه ينوى التقاعد من الجيش بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 أكتوبر،

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، لا توجد علاقة بين استقالة اللواء أهارون هاليفا ، ورحيل فوكس، الذي لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.

وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".

وهاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد تحدث في وقت سابق عن نية أربعة من كبار مسؤولي الجيش الاستقالة والتقاعد.