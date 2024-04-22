بعد شنها هجوما تم الإعلان عنه مسبقا، تواصل إيران إنكار الواقع وتتفاخر بقصف إسرائيل، ليصل الأمر إلى الحديث عن رمزية هذا الهجوم في إظهار قوة إيران واعتباره نصرا لطهران على الرغم من عدم إصابة أي أهداف تذكر تقريبا، بعد أن تم إسقاط كل الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران.
وفي ظل استمرار هذا التوتر بذلت الولايات المتحدة جهودا حثيثة لمنع توسع دائرة الصراع، ومارست ضغوطا كبيرا على تل أبيب من أجل أن يكون الرد الإسرائيلي محدودا، خوفا من أن تنزلق المنطقة في حرب إقليمية لا تحمد عقباها وهو ما تم فعلا، باكتفاء إسرائيل بقصف قاعدة عسكرية في أصفهان فقط ليظهر الطرفان عدم رغبتهما في التصعيد.
وتقول الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية، كلير لوبيز خلال حوارها مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" إن ما أقدمت عليه إيران بإرسالها للصواريخ من أراضيها لضرب إسرائيل كانت محاولة جيدة لكن 99 بالمئة منها لم تصل إلى الفضاء الإسرائيلي بفضل التحالف الذي جمع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل.
- تمكنت الضربة التي تلقتها إيران من استهداف أنظمة هامة كانت تحمي المنشآت النووية.
- تعتبر الضربات التي استهدفت النظام الدفاعي للمنشآت النووية لإيران تحذيرا واستعراضا لقدرات إسرائيل في الوصول إلى أهدافها.
- تم التصدي لجميع الصواريخ الإيرانية، ولم تتمكن سوى صواريخ قليلة من الوصول إلى موقع إسرائيلي في وسط صحراء النقب.
- تمكنت الضربة الإسرائيلية من اختراق وتدمير الدفاع الجوي للموقع النووي الإيراني بين أصفهان ونطنز.
- إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إثر الهجوم الذي استهدف الموقع النووي بأصفهان عن نهاية النزاع بين إيران وإسرائيل.
- استهدف الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، قادة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس المسؤولين عن دعم وتمويل وتدريب الجهاديين لحماس الذين نفذوا هجوم السابع من أكتوبر.
- يعتبر الجيش الإسرائيلي الأقوى عالميا في الدفاع عن المدنيين والأبرياء.
- حرصت إسرائيل منذ البداية على الحفاظ على أرواح المدنيين من خلال دعوتهم للخروج وإخلاء المناطق التي تتعرض لاستهداف عسكريً، وهو ما تدعو إليه في رفح لاستكمال عملياتها والقضاء على ما تبقى من حماس في أنفاق رفح.
من جهته، يشير أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم، أحمد مهدي إلى أهمية خطاب المرشد إيراني علي خامنئي إلى العزيمة القوية والعقيدة الردعية التي يتميز بها الجانب الإيراني.
- إشارة خامنئي إلى وجود عقيدة دفاعية ردعية لدى إيران منذ دخولها في الصراع بالشرق الأوسط يتم استخدامها بحكمة وعقلانية وفق الإمكانيات المحلية الداخلية.
- تعد إيران الوحيدة التي لها الجرأة وتحركت ضد إسرائيل منذ حرب عام 1973.
- حرص إيران على تأكيد نظريتها الإستراتيجية في المنطقة من خلال وحدة الساحات.
- تعمد الإعلام الإسرائيلي التلاعب بنسب الإحصائيات الصحيحة لمخلفات الضربة الإيرانية على إسرائيل.
- وجود رفض وانتهاك علني للكيان الإسرائيلي لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمساندة أميركية عبر استخدام حق الفيتو.
- تعتبر عمليات المقاومة ومن ورائها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردا على ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة من جرائم وانتهاكات.
- عدم إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن نهاية النزاع بين ايران وإسرائيل وإنما عن نهاية الجولة.
- كان الرد الإيراني على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وفقا لما ينص عليه القانون الدولي.
- الحرب ستنتهي حينما ترد إسرائيل الأراضي لأصحابها وتتراجع الولايات المتحدة عن تأييد ومساندة المحتل في انتهاكاته وعملياته الاجرامية.