ونشر لابيد على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن "أساس المشكلة ليس في المستوى العسكري إنما في المستوى السياسي".

وأضاف: "العالم يفهم ويعرف أن الوزير إيتمار بن غفير غير معني بقيام الشرطة بفرض القانون في الضفة الغربية. والوزير سموتريش لا يعارض الإرهاب اليهودي وشغب المستوطنين المتطرفين".

وتابع: "النتيجة هي مساس خطير بسمعة إسرائيل كدولة قانون وتدهور خطير إضافي بموقفنا الدولي".

ماذا نعرف عن كتيبة "نيتساح يهودا"؟