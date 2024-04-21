وقال موقع "أكسيوس" إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وصرحت 3 مصادر أميركية مطلعة للموقع أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد يعلن خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية ارتكبت قبل أحداث 7 أكتوبر.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.

ما تعليق نتنياهو؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة له على منصة "إكس":