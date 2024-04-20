وأسقطت الدفاعات الجوية 50 طائرة مسيرة فوق 8 مناطق روسية، بما في ذلك 26 طائرة فوق منطقة بيلغورود غربي البلاد قرب الحدود الأوكرانية.

وكتب فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود على وسائل التواصل الاجتماعي أن شخصين – امرأة مصابة بكسر في ساقها والرجل الذي كان يعتني بها – لقيا حتفهما خلال القصف، بعد أن أدت الانفجارات إلى اشتعال حريق في منزلهما.

وتم تدمير طائرات مسيرة فوق مناطق بريانسك وكورسك وتولا وسمولينسك وريازان وكالوغا عبر غرب وجنوب روسيا، وكذلك في منطقة موسكو.

في الأشهر الأخيرة، أصبحت مصافي التكرير ومحطات النفط الروسية أهدافًا ذات أولوية لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، كجزء من الهجمات المتصاعدة على الأراضي الروسية.

وعمل مطورو الطائرات المسيرة الأوكرانيون على توسيع نطاق الأسلحة لعدة أشهر، حيث تحاول كييف التعويض عن عجزها في ساحة المعركة بالأسلحة والقوات.

وتعد الطائرات المسيرة أيضا خيارا ميسور التكلفة بينما تنتظر أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية.

في غضون ذلك، هاجمت روسيا أوكرانيا ليلاً بـ7 صواريخ، فيما أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وثلاث طائرات استطلاع مسيرة، بحسب ما أعلن سلاح الجو الأوكراني السبت

وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، إن الصواريخ الباليستية دمرت البنية التحتية بين عشية وضحاها، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وقال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، إن القصف الروسي أدى أيضًا إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا في مدينة فوفشانسك.

وأضاف أن امرأة تبلغ من العمر 60 عاما أصيبت أيضا بعد أن أصاب القصف مبنى سكنيا مكونا من تسعة طوابق.