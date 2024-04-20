وذكرت إدارة شرطة مدينة نيويورك أن العاملين في مستشفى المنطقة أعلنوا وفاة الرجل.

وقال مسؤولون وشهود عيان، إن الرجل الذي كان متواجدا في كوليكت بوند بارك حوالي الساعة 1:30 ظهرا، أخرج منشورات تتبنى نظريات المؤامرة، وألقى بها، ثم سكب على نفسه مادة مسرعة وأضرم النار في نفسه.

كان عدد كبير من ضباط الشرطة يتواجدون في مكان قريب عندما حدث ذلك، وهرع بعض الضباط والمارة لمساعدة الرجل الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

الرجل، الذي قالت الشرطة إنه سافر من فلوريدا إلى نيويورك في الأيام القليلة الماضية، لم يمر بأي نقاط تفتيش أمنية للدخول إلى الحديقة.

كانت الحديقة الواقعة خارج قاعة المحكمة مكانا لتجمع المتظاهرين والصحفيين والمتطفلين طوال محاكمة ترامب، التي بدأت باختيار هيئة المحلفين يوم الإثنين.

خلال يوم الجمعة، كانت الشوارع والأرصفة في المنطقة المحيطة بالمحكمة مفتوحة بشكل عام على مصراعيها وكانت الحشود صغيرة ومنظمة إلى حد كبير.

قالت السلطات إنها تراجع أيضا البروتوكولات الأمنية، بما في ذلك فرض قيود على دخول الحديقة، في ظل حظر المرور من الشارع الجانبي الذي يدخل ويخرج منه ترامب من المبنى.

قال كاز دوتري نائب مفوض شرطة مدينة نيويورك في مؤتمر صحفي خارج قاعة المحكمة: "قد نضطر إلى إغلاق هذه المنطقة"، مضيفًا أن المسؤولين سيناقشون الخطة الأمنية قريبًا.