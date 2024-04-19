وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نرسل الصواريخ نحو بعضنا البعض، بل إلى النجوم".

وجاءت تغريدة الملياردير الأميركي بعد ساعات من الضرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، وقالت تقارير إسرائيلية إنها استهدفت قاعدة أو اثنتين من القواعد العسكرية الإرانية.

ووفقاً لهذه التقارير، فقد تم من قبل، إدراج أحد الأماكن المستهدفة في أصفهان على أنه "مركز القوات الجوية للجيش الإيراني".

وسُمعت أصوات انفجارات في قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غرب أصفهان، في صباح يوم الجمعة، 19 أبريل، وفق موقع قناة "إيران إنترناشيونال".

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، عن مصادر إخبارية، بسماع ثلاث انفجارات قرب قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غربي أصفهان، وتم تفعيل الدفاعات الجوية؛ ردًا على جسم يعتقد أنه طائرة صغيرة.

وأضافت الوكالة "قيل إن رادار الجيش كان أحد الأهداف المحتملة، وإن نوافذ العديد من مباني المكاتب في هذه المنطقة تحطمت".

الهجوم الإسرائيلي كان ردا على آخر سبقه نفذته إيران في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، بعشرات المسيرات والصوريخ على إسرائيل،

وجاء هجوم طهران على إسرائيل ردا على ضربة جوية يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل وأدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري.

وفاقم الهجوم الإيراني المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.