وكتب بيتري على صفحته على منصة X: "لقد سلمت إلى نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا خطاب نوايا يعبر عن طلب الأرجنتين لتصبح شريكًا دوليا لهذه المنظمة".

وعقب اجتماعه بغويانا، قال وزير الدفاع الأرجنتيني:"سنواصل العمل على إعادة بناء العلاقات التي ستمكننا من تحديث وتدريب قواتنا وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي".

في 31 مايو 2018، تم التوقيع على معاهدة الشراكة العالمية لحلف شمال الأطلسي مع كولومبيا في بروكسل. في مايو 2022، منح الرئيس الأميركي جو بايدن كولومبيا رسميًا وضع الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو (MNN)

كانت الأرجنتين قد أرسلت طائرتين هليكوبتر من طراز Mi-171E تم استلامهما أصلاً من روسيا إلى أوكرانيا بعد موافقة الرئيس خافيير مايلي.

جاءت الخطوة في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي عن اهتمامه بإعطاء الأولوية للتحالفات مع "الدول التي تدافع عن الحرية"، مستشهدا بالولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا، وفقا لتقرير لصحيفة فايننشال تايمز.

تم سحب طائرات Mi-171E من الخدمة سابقًا بسبب عدم قدرة روسيا على تقديم الدعم اللوجستي بعد عقوبات التصدير وسط حربها المستمرة في أوكرانيا.

كما تم الإعلان عن التبرع في ديسمبر من العام الماضي عندما وافقت بوينس آيرس على عرض أميركي بخصم سعر الطائرة من مشترياتها من طائرات F-16 Fighting Falcon.

وتم استخدام المروحيتين Mi-171E، H-94 وH-95، من قبل القوات الجوية الأرجنتينية كقدرات دعم لعملياتها في القارة القطبية الجنوبية الأرجنتينية.

وجرى نقل المروحيتين بواسطة مجموعة Grupo Aéreo 7 التابعة للقوات الجوية من قاعدة ماريانو مورينو الجوية العسكرية في بوينس آيرس عام 2011، حيث قامتا بمهام النقل والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

تم تجهيز الطائرة بمحركات جوية VK-2500-03، والتي يمكن أن تعمل بحد أقصى 1300 كيلووات متواصلة وأداء إقلاع 1800 كيلووات في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -72.4 درجة فهرنهايت (-58 درجة مئوية).

وتستخدم مروحيات Mi-17 في أكثر من 70 دولة، بما في ذلك بنغلاديش والهند ونيجيريا.