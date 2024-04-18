وبحسب موقع إنتريستينغ إينجنيزز، يسعى البنتاغون لاتفاق مع شركة إم إس آي للحلول الدفاعية لتصنيع وتوريد المنظومة المتقدمة إيجلز أو "النسور" .

ويتميز نظام إيجلز، الذي يشبه نظام "فامبير" المتنقل المُركب على المركبات من إل تري هاريس (L3Harris)، بصواريخ 70 ملم موجهة بالليزر لقتل الطائرات بدون طيار على مسافة آمنة.

وتم تأكيد الطلبية (لكنها بدأت في فبراير) قبل أيام قليلة من الهجوم الأخير لإيران على إسرائيل.

في 12 أبريل، أعلنت قيادة نظم الطيران البحري (NAVAIR) عن الطلب لعقد ثابت السعر مع MSI بحوالي 24 مليون دولار.

سيتيح ذلك للقوات الأميركية الحصول على حوالي خمسة أنظمة جوية مضادة للطائرات بدون طيار من طراز EAGLS (C-UAS). كما يتضمن الاتفاق الحصري عناصر إضافية تكميلية ومساعدة تدريبية.

منصة متعددة الاستخدامات

وتشرح إم إس آي أن نظامها لمكافحة الطائرات بدون طيار (C-UAS) EAGLS هو منصة متعددة الاستخدامات، مصممة لحماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة والمياه وأنظمة المعلومات ومراكز البيانات.

وتشير إم إس آي أيضًا إلى أن النظام يمكنه استهداف الأجسام المتحركة ويقدم القدرة على "التقاط الصور والتحرك السريع"، مما يجعل من السهل إعادة تموضعه من موقع إلى آخر.

وفقًا لتقرير على موقع ذا وور زون The War Zone، يتألف نظام إيجلز من ثلاثة مكونات رئيسية.

وتتضمن هذه النسخة منصة تحكم في الأسلحة عن بعد شائعة الاستخدام (CROWS II) وهي مجهزة بقاذفة صواريخ رباعية الطلقات عيار 70 ملم محملة بصواريخ APKWS II الموجهة بالليزر، وبرج استشعار مزود بكاميرات كهروضوئية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومجموعة رادارية صغيرة.

وصُمم النظام للاستخدام سواء في شكل مركبات محمولة على المنصات أو مركبة، حيث يوضح موقع MSI إصدارًا مثبتًا على سيارة بيك أب من طراز هامفي خفيفة الوزن بأربع عجلات.

وتظهر وثيقة للبحرية الأميركية أن الإجراء المتعلق بالعقد العاجل مطلوب لمعالجة التهديدات الناشئة والمستمرة التي تشكلها طائرات بدون طيار في منطقة المسؤولية المركزية الأميركية.

وفي هذا السياق، يجب أن تُعادل أول طائرة EAGLS في غضون 30 يومًا من منح العقد.

الوضع في الشرق الأوسط

ووفقًا للوثيقة فإن "التوقيع الفوري على العقد أمر حاسم بسبب الحاجة الملحة للعمليات المستمرة في منطقة العمليات المركزية الأميركية.

"إذا لم يتم القيام بالتوريد الفوري، فلن تتلقى القوات الأميركية الأنظمة الحيوية اللازمة للقدرات في مسرح العمليات".

ولم يتم الكشف عن سبب العجلة بشكل علني، ولكن من الواضح أن القادة الأميركيين قلقون بشأن عدم توفر أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار للدفاع عن الأصول الأميركية في الشرق الأوسط.

ومن المرجح أن هذا القلق قد زاد بعد تهديدات إيران بشن هجمات على قواعد أميركية في جميع أنحاء المنطقة، بعد مساعدتها لإسرائيل.

وبغض النظر عن الحالة، فإن شراء أنظمة EAGLS الجديدة يسلط الضوء على الحاجة لزيادة القدرات المضادة للطائرات بدون طيار للقوات الأميركية في الشرق الأوسط.