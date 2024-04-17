وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن "جناح إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية استقبل حوالي 7000 جريح ومصابين باضطرابات عقلية ونفسية منذ السابع من أكتوبر الماضي".

جاء ذلك بعد أن نشرت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، بيانات عن عدد الجرحى والمصابين نفسيا وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة في إسرائيل.

وبحسب البيانات، استقبل جناح إعادة التأهيل 7209 جرحى منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن حوالي 30% من الجرحى والمصابين الذين وصلوا جناح إعادة التأهيل، منهم 2111 جريحًا، تطورت لديهم ردود أفعال عقلية مختلفة.

وأضافت بالنسبة لنحو 60% ممن أصيبوا برد فعل عقلي، و1267 مصابًا، فإن التكيف العقلي هو القضية الرئيسية.

وقالت إن حوالي 95% من المجندين هم من الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويخدمون في خدمة الاحتياط.