ودعمت إيطاليا في البداية تحركات إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، لكن دعمها تراجع في الآونة الأخيرة بعد مقتل الآلاف من المدنيين.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" اليومية، شدد تاياني على أن الحرب في غزة اندلعت بسبب الهجوم "الهمجي" الذي شنته حماس.

ثم أضاف "لكن وقف إطلاق النار ضروري الآن. ويجب على إسرائيل أن توقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على السكان الفلسطينيين"، وفقا لرويترز.

وأجريت المقابلة قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى الذي يستضيفه تاياني في جزيرة كابري الإيطالية.

يشار إلى أن إيطاليا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.