دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الأحد مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة" على إيران، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل.
وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، قال جلعاد إردان إنه يتوجب "على المجلس أن يتحرك"، داعيا إلى "فرض كل العقوبات الممكنة ضد إيران قبل فوات الأوان".
وقال خلال كلمته الأحد:
- النظام الإيراني يتصرف كـ"نظام نازي" ينشر الموت والدمار في كل مكان.
- إيران "دولة قراصنة" تهدد التجارة البحرية العالمية.
- إيران ظلت تنتهك قرارات الأمم المتحدة منذ سنوات ويجب إيقافها عند حدها.
- علينا أن نحمّل إيران مسؤولية جرائمها الفظيعة.
- إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات الإيرانية.
- إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بفرض "كل العقوبات الممكنة" على إيران.
وأطلق الحرس الثوري الإيراني عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل أمس السبت، في هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الخصمين الإقليميين.