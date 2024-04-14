وصرح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لشبكة إن بي سي: “لا نريد أن نرى تصعيدا في الوضع. لا نسعى إلى حرب أكثر اتساعا مع إيران".

وكانت إسرائيل في حالة تأهب قصوى الأحد بعدما أثار الهجوم الأيراني غير المسبوق مخاوف من توسع الصراع.

ونفّذت إيران هجومها المباشر على إسرائيل ليل السبت الأحد ردا على الهجوم على مبنى قنصليتها في دمشق في 1 أبريل.

وأعاد الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيد دعم واشنطن "الثابت" لإسرائيل، مشيرا في بيان إلى أنّه سيدعو قادة مجموعة السبع الأحد إلى تنسيق "ردّ دبلوماسي موحّد" على الهجوم الإيراني "الوقح".

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري أن الرئيس الأميركي أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيعارض هجوما إسرائيليا مضادا على إيران وأن رئيس الوزراء يجب أن "يرضى بهذا النصر".

وأضاف كيربي في المقابلة أن الولايات المتحدة ستبقى مستعدة في مواجهة أي تهديد إيراني للقوات الأميركية.

وقال "أوضحنا لجميع الأطراف، من بينها إيران، ما سنفعله... وكذلك مدى الجدية التي سنتعامل بها مع أي تهديدات محتملة لطواقمنا".