وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران اليوم الأحد، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون "محدودة" وللدفاع عن النفس.

وأضاف عبد اللهيان أن طهران أخطرت جيرانها قبل 72 ساعة من الهجمات على إسرائيل





وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإيراني: