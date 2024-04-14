وفي بيان له قال بايدن: "في وقت سابق من اليوم، شنت إيران – ووكلاؤها الذين يعملون انطلاقا من اليمن وسوريا والعراق – هجوما جويا غير مسبوق ضد المنشآت العسكرية في إسرائيل. وإنني أدين هذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة."

وأضاف البيان: "بناءً على توجيهاتي، ومن أجل دعم الدفاع عن إسرائيل، قام الجيش الأميركي بنقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة على مدار الأسبوع الماضي. وبفضل عمليات الانتشار هذه والمهارة الاستثنائية التي يتمتع بها أفراد جنودنا، ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة تقريبًا."

وأكد بايدن في بيانه أن صد الهجمات الإيرانية تقدم رسالة واضحة لإيران أنها لا تستطيع تهديد أمن إسرائيل بشكل فعال.

وقال البيان: "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء نتنياهو لأؤكد من جديد التزام أميركا الصارم بأمن إسرائيل. وأخبرته أن إسرائيل أظهرت قدرة رائعة على الدفاع ضد الهجمات غير المسبوقة وهزيمتها ــ مما أرسل رسالة واضحة إلى خصومها مفادها أنهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل بشكل فعال."

وختم البيان بالقول: "غدا، سأجتمع مع زملائي من زعماء مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني الوقح. وسوف يتفاعل فريقي مع نظرائهم في جميع أنحاء المنطقة. وسنبقى على اتصال وثيق مع قادة إسرائيل. وعلى الرغم من أننا لم نشهد هجمات على قواتنا أو منشآتنا اليوم، فإننا سنظل يقظين لجميع التهديدات ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا."

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الرئيس بايدن حض إسرائيل على عدم الرد على الهجمات الإيرانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن بايدن يخشى من أن نتنياهو يريد جر الولايات المتحدة نحو توسيع الصراع.

ونقلت شبكة إن بي سي الإخبارية عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة تتعامل الآن مع حرب مباشرة محتملة بين دولتين.

في الأثناء، أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل يظهر "الضعف الكبير" للولايات المتحدة في عهد جو بايدن.