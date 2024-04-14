وفيما يلي بعض ردود الفعل على الهجوم من بيانات رسمية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي:

البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة:

"... كان العمل العسكري الإيراني ردا على عدوان النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق. ويمكن اعتبار الأمر منتهيا".

"مع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير. إنه صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عنه".

الرئيس الأميركي جو بايدن:

"التقيت للتو بفريق الأمن القومي الخاص بي للاطلاع على التطورات حول هجمات إيران على إسرائيل. إن التزامنا صارم بأمن إسرائيل في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها".

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون

"بينما تواجه إسرائيل هذا الهجوم الشرس من إيران، يجب على أمريكا أن تظهر تصميمنا الكامل على الوقوف إلى جانب حليفتنا المهمة. ويجب أن يتأكد العالم أن إسرائيل ليست وحدها".

السعودية.. وزارة الخارجية السعودية:

"تدعو كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. وأكدت الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها".

مصر.. وزارة الخارجية المصرية:

"أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية... عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

"أكدت مصر على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش:

"أدين بشدة التصعيد الخطير الذي يمثله الهجوم واسع النطاق الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسرائيل هذا المساء. وأدعو إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال القتالية.

"أشعر بقلق شديد إزاء الخطر الحقيقي المتمثل في التصعيد المدمر على مستوى المنطقة. أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط.

"أكدت مرارا أنه لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى".

بريطانيا.. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك:

"إنني أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي قام به النظام الإيراني ضد إسرائيل. تهدد هذه الضربات بتأجيج التوتر وزعزعة استقرار المنطقة. لقد أظهرت إيران مجددا عزمها على بث الفوضى بالقرب منها.

"ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا في المنطقة، ومن بينهم الأردن والعراق. نعمل بشكل عاجل، إلى جانب حلفائنا، على استقرار الوضع ومنع المزيد من التصعيد. لا أحد يريد رؤية المزيد من إراقة الدماء".

كندا.. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

"تدين كندا بشكل لا لبس فيه الهجمات الجوية الإيرانية على إسرائيل. إننا نقف إلى جانب إسرائيل. بعد دعمه الهجوم الوحشي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، فإن أحدث أفعال النظام الإيراني ستزيد من زعزعة استقرار المنطقة وتجعل السلام الدائم أكثر صعوبة.

"تظهر هذه الهجمات مجددا عدم اكتراث النظام الإيراني بالسلام والاستقرار في المنطقة. ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها من هذه الهجمات".

ألمانيا.. المستشار الألماني أولاف شولتس

قال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد إن شولتس ندد بالهجوم الإيراني على إسرائيل "بأشد العبارات الممكنة".

وأضاف المتحدث شتيفن هيبشترايت، بعد وصول شولتس إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية، "بهذا الهجوم غير المسؤول وغير المبرر، تخاطر إيران بإشعال المنطقة".

وتابع هيبشترايت "تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل بشكل وثيق... سنناقش الآن عن كثب ردود الفعل الأخرى مع شركائنا وحلفائنا في مجموعة السبع".

ألمانيا.. وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

"أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. ندين بشدة الهجوم الجاري الذي يمكن أن يغرق المنطقة بأكملها في الفوضى. ويجب على إيران ووكلائها أن يتوقفوا عن ذلك على الفور".

فرنسا.. وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني

"تدين فرنسا بأشد العبارات الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل. ومن خلال اتخاذ قرار بمثل هذا الإجراء غير المسبوق، تتخذ إيران خطوة جديدة في أعمالها المزعزعة للاستقرار وتخاطر بالتصعيد العسكري".

الاتحاد الأوروبي.. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

"يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإيراني غير المقبول على إسرائيل. هذا تصعيد غير مسبوق وتهديد خطير للأمن الإقليمي".

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

"ندين بشدة الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل. يجب القيام بكل شيء لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة. يجب تجنب المزيد من إراقة الدماء. سنواصل متابعة الوضع عن كثب مع شركائنا".

إسبانيا.. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث

"نتابع الأحداث في الشرق الأوسط بقلق بالغ. ونحن على اتصال دائم بسفاراتنا في المنطقة والتي ستبقى مفتوحة لدعم الإسبان".

هولندا.. رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

"الوضع مقلق جدا في الشرق الأوسط. في وقت سابق اليوم، أرسلت هولندا ودول أخرى رسالة عالية وواضحة إلى إيران للامتناع عن مهاجمة إسرائيل. تدين هولندا بشدة الهجمات الإيرانية على إسرائيل. يجب منع المزيد من التصعيد... ونواصل مراقبة التطورات عن كثب".

الدنمارك.. وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن

"تدين الدنمرك بشدة الهجوم الإيراني المعلن على إسرائيل. أحث الجميع على إبداء ضبط النفس وتهدئة الوضع. إن دور إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط غير مقبول - وكذلك هذا الهجوم".

النرويج.. وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده

"أدين الهجوم الإيراني غير القانوني والخطير الجاري ضد إسرائيل. سيؤدي هذا إلى مزيد من التدهور في الوضع المضطرب للغاية بالفعل. يتعين علينا منع المزيد من التصعيد في العنف بالشرق الأوسط. أدعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

التشيك.. وزارة خارجية جمهورية التشيك

"تدين التشيك بشدة السلوك المزعزع للاستقرار من إيران ووكلائها الذين قرروا مهاجمة إسرائيل. نؤكد مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. إن سلوك إيران العدواني طويل الأجل يمنع منطقة الشرق الأوسط من العيش في سلام وأمن".

كولومبيا.. الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو

"لقد كان الأمر متوقعا؛ فنحن الآن في مقدمة حرب عالمية ثالثة وتحديدا بينما ينبغي على البشرية إعادة بناء اقتصادها نحو الهدف السريع المتمثل في إزالة الكربون. إن دعم الولايات المتحدة، عمليا، للإبادة الجماعية، قد أشعل العالم. الجميع يعلم كيف تبدأ الحروب، ولا أحد يعرف كيف تنتهي. لو كان شعب إسرائيل على مستوى عال بما فيه الكفاية، مثل أسلافه، لأوقف جنون حاكمه. يتعين أن تجتمع الأمم المتحدة بشكل عاجل ويجب أن تلتزم على الفور بالسلام".

الأرجنتين.. رئيس الأرجنتين خافيير ميلي

"يعبر مكتب الرئيس خافيير مايلي عن تضامنه والتزامه الثابت تجاه دولة إسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتعترف جمهورية الأرجنتين بحق الدول والأمم في الدفاع عن نفسها وتدعم بقوة دولة إسرائيل في الدفاع عن سيادتها، خاصة ضد الأنظمة التي تشجع الإرهاب وتسعى إلى تدمير الحضارة الغربية".

باراغواي.. رئيس باراغواي سانتياجو بينيا

"في مثل هذه الأوقات الصعبة، نعبر عن دعمنا الكامل لشعب إسرائيل، ونشعر بالقلق إزاء تزايد العنف في المنطقة. سنظل على اتصال مع سفاراتنا في المنطقة لخدمة مواطنينا".

تشيلي.. وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين

"نعبر عن قلقنا إزاء التصعيد الخطير للتوتر في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على إسرائيل. تدين تشيلي استخدام القوة وتدافع عن القانون الدولي الإنساني الذي يحمي حياة المدنيين في النزاعات المسلحة".

المكسيك.. وزارة الخارجية المكسيكية

"تعبر حكومة المكسيك عن قلقها الشديد حيال الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، والأثر الذي يمكن أن يخلفه ذلك على حياة الآلاف من البشر. تدين المكسيك استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس والبحث عن حلول بطرق سلمية لتجنب صراع أكثر انتشارا في الشرق الأوسط وتؤكد المكسيك أيضا أهمية احترام القانون الدولي من أجل السلام والأمن الدوليين".