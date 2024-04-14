وكتب جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس "يمثل الهجوم الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وأتوقع أن يستخدم المجلس كل الوسائل لاتخاذ إجراء ملموس ضد إيران".

وقالت رئاسة مجلس الأمن الدولي إن من المقرر عقدة اجتماع طارئ الأحد عند الساعة الرابعة مساء.