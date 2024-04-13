وجدد أوستن التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق بتعهد واشنطن بدعم إسرائيل، في ظل احتمالات بأن تشن إيران هجومًا ضد تل أبيب؛ ردًا على قصف قنصليتها في سوريا.

وتوعد المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم عيد الفطر، بالرد على إسرائيل، وقال إن إسرائيل يجب أن "يتم تأديبها"، بعد هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ولم تتبنَ إسرائيل، رسميًا، حتى الآن، مسؤولية الهجوم على القنصلية الإيرانية، وأكدت أنها سترد على إيران في حال شنت طهران هجومًا مباشرًا على إسرائيل.

وأشارت تقارير الاستخبارات الأميركية، في الأيام الأخيرة، إلى أن هجومًا على المصالح الإسرائيلية من قِبل إيران أو وكلائها قد يكون وشيكًا.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن هذا الهجوم يمكن أن يتم داخل حدود إسرائيل.

وقال مسؤول أميركي مطلع لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن تقارير الاستخبارات الأميركية الجديدة تظهر أن الهجوم الإيراني المحتمل "من الممكن أن يتم داخل الأراضي الإسرائيلية بدلاً من دول أخرى".

وفي وقت سابق من الجمعة، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن إيران من الانتقام حتى مع توقعه أن الهجوم قد يكون وشيكا.

وقال الرئيس الأميركي "نحن ملتزمون بالدفاععن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران".