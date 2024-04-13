وقال مستشار خامنئي، يوم الجمعة، في مراسم تابين اليوم السابع لمقتل اللواء محمد رضا زاهدي إثر الهجوم على القنصلية الايرانية في دمشق والذكرى السنوية الثالثة لمقتل العميد محمد حجازي، والتي أقيمت في مدينة اصفهان: "يخشى أعداء إيران والثورة، بما في ذلك الكيان الصهيوني وأميركا، من رد ايران الباعث على الندم والانتقام الموعود".

وأضاف: "منذ استشهاد اللواء زاهدي ورفاقه يعيش الصهاينة في حالة الخوف من الانتقام وهم في حالة تأهب قصوى".

وتابع ان "الصهاينة يعيشون في حالة الرعب منذ اسبوع وقد أعلنوا الاستنفار واوقفوا هجومهم المرتقب على رفح لانهم لا يعرفون ماذا تريد ايران ان تفعله ومتى وكيف سيكون ردها، ولذلك فان الخوف يلف الكيان الصهيوني وحماته".

وأضاف: أن "هذه الحرب النفسية والسياسية والاعلامية هي اشد رعبا للصهاينة من الحرب نفسها وقد اجبرت قسما منهم على الهروب وقسما آخر على النزول إلى الملاجئ في كل ليلة لأنهم يخافون من الهجوم الإيراني".

وأردف المسؤول الإيراني أن "احتجاجات المستوطنين كانت من أجل تحرير الأسرى، لكنهم الآن ينادون برحيل نتنياهو، وأن المظاهرات ضد الكيان الصهيوني جرت في 90 دولة، ومن جهة اخرى نشاهد اشتداد هجمات محور المقاومة، فالمقاومة الاسلامية في العراق قصفت حيفا مرتين مؤخرا، وان اليمنيين ايضا استهدفوا السفن الصهيونية والاميركية والبريطانية".

بادين يحذر إيران

من جانبه، وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، رسالة تحذيرية صريحة لإيران، التي تهدد بتنفيذ هجوم على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الحالي.

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن قوله للصحفيين: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل، سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل، وإيران لن تنجح".

وأشار إلى أنه يتوقع هجوما إيرانيا "عاجلا وليس آجلا" على إسرائيل، مضيفا أن رسالته لإيران هي "لا تفعلوا".

وكان البيت الأبيض أكد، الجمعة، أن تهديدات إيران لإسرائيل "موثوقة وحقيقية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، لصحفيين: "لا زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق"، وتنوي الولايات المتخذة "بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

هذا ويعتقد مسؤولون أميركيون أن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل قد يحدث خلال "الساعات القليلة المقبلة".