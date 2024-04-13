ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية القول إن منسوب نهر الأورال في مدينة أورينبورغ وصل إلى 11.83 متر أو حوالي 39 قدما".

وطالبت السلطات في المدينة آلاف السكان بالإخلاء فورا أمس الجمعة بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات هائلة من الثلوج.

وكانت السلطات في مدينة أورينبورغ الروسية دعت آلاف السكان إلى الإخلاء الفوري، أمس الجمعة، بسبب الارتفاع السريع في مياه الفيضانات بعد أن فاضت الأنهار الرئيسية على ضفافها بسبب طوفان قياسي نتج عن ذوبان الثلوج.

ودعت السلطات الإقليمية إلى إخلاء جماعي لأجزاء من أورينبورغ، وهي مدينة يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة وتقع على بعد 1200 كيلومتر شرقي موسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسية في وقت لاحق عن مسؤولين في أورينبورغ قولهم إنه تم إجلاء أكثر من 13 ألف ساكن في جميع أنحاء المنطقة، أكثر من ربعهم من الأطفال.