وفي مقطع الفيديو، تحلق مروحية فوق السفينة التي ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات "مرتبطة" باسرائيل في مياه الخليح على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة "احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات ام سي اس أريز" خلال "عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز" موضحة أن السفينة تديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر" و"يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية" الإيرانية.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن إيران ستتحمل العواقب في حالة تصعيدها للعنف في المنطقة.

ونقلت رويترز عن دانيال هاغاري في بيان "إيران ستتحمل العواقب في حالة اختيارها المزيد من التصعيد (...) إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر.. مستعدون أيضا للرد".

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسباً لهجوم إيراني محتمل رداً على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل وأدت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إنه يتوقع أن تضرب إيران إسرائيل، التي تحملها مسؤولية الهجوم في دمشق، "عاجلا وليس آجلا".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس، إن إيران شعرت أنه ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم المميت على بعثتها الدبلوماسية بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء.