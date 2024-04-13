وقالت شرطة سيدني إنها قتلت المهاجم بالرصاص، بعدما قتل 5 أشخاص طعنا في المركز التجاري، وذلك في ضاحية بوندي الشاطئية، السبت، بينما فر المئات من مكان الحادث.

وذكرت قوات الأمن أن شرطية أطلقت النار على المهاجم بعد أن اشتبك مع 9 أشخاص في مركز التسوق المزدحم "ويستفيلد بونديغانكشن".

وقال أنتوني كوك مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي: "أطلقت الشرطية النار على الشخص ومات. أبلغت أن هناك 5 ضحايا لاقوا حتفهم بسبب أفعال هذا الجاني".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى دوافع الرجل.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "كان هذا عملا من أعمال العنف المروعة استهدف بشكل عشوائي أبرياء كانوا يتسوقون في يوم سبت عادي. قلوب جميع الأستراليين الليلة مع ضحايا هذه الأعمال الفظيعة".

وتطبق أستراليا قوانين للأسلحة النارية والبيضاء هي من الأكثر صرامة في العالم، ومن النادر وقوع مثل هذا الهجوم.

ماذا حدث؟