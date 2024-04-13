ويأتي هذا الإعلان عن السيطرة على بيرفومايسكا، الواقعة في محور أفدييفكا، بعد أيام من بدء عملية اقتحامها، خصوصا بعد السيطرة على مدينة أفدييفكا، والقرى الواقعة إلى الغرب منها.

وكانت القوات الروسية أجبرت القوات الأوكرانية على الانسحاب من برفومايسكا في أواخر شهر مارس الماضي.

كما تأتي بعد السيطرة على فوديان، قبل أيام.

ومن شأن السيطرة على هذه القرية أن يفتح الطريق إلى السيطرة على بلدة مهمة تقع إلى الغرب منها وهي قرية نتايلوفا، التي تشكل مفرق طرق مهم بين مدينة دونيتسك وقرية أومنسكا التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها هي الأخرى.

وفي الأثناء، تحاول القوات الروسية أيضا السيطرة على مدينة تشاسيف يار، على محور باخموت.

وكان قائد هيئة الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي صرح، اليوم السبت، ، أن الوضع على الجبهة الشرقية صعب.

وقال قائد هيئة الأركان الأوكراني إن الوضع على الجبهة "تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى "تصعيد" في هجوم الجيش الروسي الذي يدفع خصوصا باتجاه مدينة تشاسيف يار.