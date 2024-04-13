وأدى الحادث الذي وقع قرابة الساعة السادسة مساء الجمعة فوق أحد جبال انطاليا، إلى إصابة 10 أشخاص، بحسب وزير الصحة التركي فخر الدين كوكا.

وتحطمت إحدى مقصورات تلفريك ساريسو-تونكتيبي وسقطت في منطقة صخرية إثر انهيار البرج.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث العامة التركية (أفاد) صباح السبت، عن إجلاء 128 راكباً كانوا موزّعين على 16 مقصورة منذ مساء الجمعة، بينما لا يزال 43 راكبا ينتظرون إنقاذهم.

وأُرسلت إلى الموقع سبع مروحيات وأكثر من 500 عنصر إنقاذ، بحسب السلطات.

وأعلن وزير العدل التركي عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة.