وجاء في البيان اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه منذ السادس وحتى الثاني عشر من أبريل الجاري ردت القوات الروسية على محاولات أوكرانيا "إلحاق الضرر بصناعة النفط والغاز ومواقع الطاقة في روسيا، ووجهت ضربة واسعة و47 ضربة جوية وبحرية وبرية لمواقع تخزين الوقود وبنية الطاقة والمجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا.

ووفق البيان، فقد تم ضرب القواعد اللوجستية ومواقع وتجمعات القوات الأوكرانية و"المرتزقة الأجانب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو نصف الجنود الأوكرانيين القتلى سقطوا في جبهة دونيتسك، حيث قتلت القوات الروسية ما يزيد على 3000 جندي أوكراني، فيما قتل أكثر من 2130 جنديا أوكرانيا على محور أفدييفكا.

وفقا لوزارة الدفاع الروسية بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع:

5 منصات SAMP/T صاروخية فرنسية وإيطالية وS-300 وS-125 بالإضافة إلى محطتي رادار.

إسقاط صاروخ "نبتون" مضادا للسفن.

12 قنبلة موجهة "هامر" فرنسية و"JDAM" أميركية.

25 صاروخا من طرازي هيمارس وهوريكان.

تم تدمير 17 دبابة أوكرانية.

تم إسقاط 1712 مسيرة أوكرانية.

في أسبوع استسلم 21 جنديا أوكرانيا.